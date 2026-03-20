Turchia, Montella annuncia i convocati per i playoff: ci sono Calhanoglu e Yildiz
Il CT Vincenzo Montella ha reso nota la lista dei giocatori della Turchia chiamati a preparare l’incontro di playoff di qualificazione al Mondiale contro la Romania, in programma il 26 marzo. La scelta comprende 27 calciatori tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, selezionati per formare il gruppo che giocherà questa partita decisiva prima di un'eventuale finale.
Montella ha puntato su un mix di esperienza e giovani talenti, convocando quattro giocatori della Serie A.
Portieri: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Difensori: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
Centrocampisti: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir
Attaccanti: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.