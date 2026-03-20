Modric resterà al Milan? Allegri: "Non ci ho parlato. Dipende solo da lui"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del futuro di Luka Modric, che dovrà decidere a fine stagione se restare o meno in rossonero: "Io non ho parlato con Luka. Dipende da lui".

Parole poi anche sulla corsa Scudetto: "È normale che la sconfitta contro la Lazio, come ho detto anche dopo la partita, abbia inciso tanto. L'Inter pensava di aver perso due punti, e alla fine ne ha guadagnato uno. Ancora è tutto aperto, fino a quando la matematica non dirà il contrario. L'Inter ha tanti punti di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions. Quando la matematica dirà che non potremo più raggiungere i nerazzurri, vorrà dire che lo Scudetto non lo potremmo più vincere".

Spazio poi anche all'episodio legato alla sostituzione di Leao nella gara contro la Lazio, con il portoghese che si è lamentato con Pulisic per non averlo servito durante un'azione poco prima di uscire dal campo: "Chi ha la palla deve vedere quello smarcato, è molto semplice. Se uno non vede non può passare la palla. Non è che Pulisic non abbia passato il pallone a Leao perché non voleva passarglielo. Ho detto a Leao che Pulisic non l'ha visto. Altrimenti gliel'avrebbe passata".