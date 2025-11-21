TMW Arriva il derby di Milano, Breda: "Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all'Inter"

"In carriera ho avuto un direttore che mi ha detto che il primo anno è facile, poi il secondo vengono fuori tutti i problemi del caso". Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda sul ko del Napoli a Bologna, l'ultima gara prima della sosta: "Lo sfogo di Conte? Fare un’analisi completa è difficile, da fuori però mi viene da pensare che il tecnico abbia lavorato per creare nuove soluzioni e che non essendo andata come avrebbe voluto stia forzando la mano per dare un elettroshock al gruppo", alcune delle parole di Breda rilasciate nell'intervista all'interno della rubrica A tu per tu.

Domenica c’è il derby…

“Il campionato da tanti spunti. L’Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono competitive”.

Su chi punta?

“Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all’Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali".