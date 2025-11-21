Italia ai playoff, Toni: "Mi fido di Gattuso e Buffon". Iaquinta: "C'è bisogno del miglior Chiesa"

Ancora una volta le speranze di vedere l'Italia al Mondiale passano dai playoff. Dopo aver saltato due edizioni, l'Italia di Rino Gattuso dovrà affrontare prima l'Irlanda del Nord e poi una fra Bosnia e Galles.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha intervistato tanti campioni azzurri del passato. Questo il pensiero di Luca Toni, campione del mondo con l'Italia nel 2006: "Grande Rino, non fare scherzi. Mi fido di te e di Gigi Buffon, che sapete come pochi cosa significhi giocare un Mondiale. E anche vincerlo. Porta lo spirito di Berlino in questo spareggio abbordabile, ma da non prendere sottogamba. Basta pensare a Haaland e alla Norvegia, guardiamo avanti, all’Irlanda del Nord. Adesso confido nell’esplosione di Pio Esposito e anche nel ritorno in azzurro di Chiesa. Fede può dare la scossa e fare la differenza con i suoi strappi. Rino, ti chiedo anche un favore personale: i miei figli iniziano a crescere e si sono stancati dei miei racconti su Germania 2006... Vogliono vedere e tifare per gli azzurri a un Mondiale. Pensateci tu e Gigi".

Gli fa eco Vincenzo Iaquinta, anche lui campione nella spedizione in Germania del 2006: "Non si può sbagliare, meno male che abbiamo schivato la Svezia dei bomber Gyokeres e Isak. L’Irlanda del Nord è fisica e si chiuderà, giocare contro di loro non sarà una passeggiata: sarebbe utile ritrovare il miglior Chiesa. Ringhio, a parte contro la Norvegia nell’ultima partita, da quando è diventato ct ha sempre vinto: porterà l’Italia al Mondiale, è un uomo di parola. Nel 2006 Gattuso girava sempre con la tuta della Nazionale per scaramanzia, magari se ne inventerà un’altra. Siamo entrambi calabresi, stavolta gli consiglio di tenersi un peperoncino nella tasca della giacca".