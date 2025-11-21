Tete Morente si racconta: "Lecce come La Linea de la Concepcion, città bella e cibo buono"

Tete Morante, esterno offensivo del Lecce, si è raccontato in una lunga intervista ad As, nel corso della quale ha raccontato come si trova in Italia, in Serie A, e com'è vivere al Sud Italia: "Molto bello. È molto simile a La Línea de la Concepción, da dove vengo. Il cibo è buono, la gente è molto amichevole, la città è bellissima, le spiagge sono incredibili e il calcio è una grande passione. Sono felicissimo.

La amano ancora oggi come la amavano allo stadio Martínez Valero, casa dell'Elche?

"Mi trattano molto bene e sono contenti di me. Vivo in centro e me ne accorgo quando esco. C'è stato un periodo in cui a Elche mi fischiavano, ma poi tutto è tornato alla normalità e ho bei ricordi dei tifosi".

Il Lecce è simile all'Elche a livello di club?

"In termini di obiettivi, forse il livello infrastrutturale sta già crescendo. Direi che Elche, da questo punto di vista, è un po' più avanti".



Sei un'ala veloce e abile nel dribbling. Hai un modello a cui ispirarti?

"Ci sono molti ottimi esterni, ma se è in forma, sceglierei Dembélé. Ho giocato contro di lui e mi ha impressionato immensamente. Ha un ottimo dribbling, una grande capacità di stop, può attaccare su entrambe le fasce, è veloce e ha una precisione al tiro impeccabile. Insieme a Messi, è forse il giocatore che mi ha impressionato di più in campo".