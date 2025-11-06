TMW Radio Breda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Roberto Breda.

Inter, Chivu sempre molto efficace nella comunicazione:

"E' vero, ha una linea diversa da quanto siamo abituati. E' uno dei pochi che quando parla, mette al primo posto degli ascoltatori i suoi ragazzi. C'è modo e modo di parlare, lui pensa prima al gruppo. Il rischio era che si sfaldasse tutto, invece sta creando un gruppo".

Rinnovo Vlahovic-Juve, va fatto o no?

"Spalletti, se uno guarda come gioco, ha bisogno di un finalizzatore. Per costruire utilizza le interconnessioni dei giocatori dello stesso lato. Ha le caratteristiche per il gioco di Spalletti, con lui la Juve può pensare a un lavoro a medio-lungo termine, anche se ha un contratto breve. Per me ha le caratteristiche giuste per Spalletti e può pensare a un futuro lungo alla Juve".

Roma, qual è il problema di Dovbyk?

"Ci sono i princìpi che condizionano le caratteristiche che deve avere un attaccante per un tecnico. La Roma cerca un attaccante più manovrato. Gasperini all'Atalanta chiedeva di non giocare di prima, per una manovra più avvolgente".