TMW Atalanta, D'Amico: "Ai giovani dobbiamo trasmettere i valori di Gabiati"

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, è stato premiato questa sera in occasione del trofeo “Italo Galbiati”: “È stato bellissimo poter ascoltare grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio italiano, mi hanno trasmesso i valori di Italo Galbiati - ha dichiarato dal palco dell’evento -. Quando noi pensiamo a cosa fare con i nostri ragazzi, dobbiamo trasmettere i valori che abbiamo avuto dai nostri vecchi allenatori e dai dirigenti che ci hanno illuminato con quanto fatto.

Partirei da questo, per far tornare la gioia ai nostri ragazzi di andare al campo e far venire loro la gioia di andare al campo”.

Il suo Italo Galbiati? “Io ho avuto la fortuna di far parte del settore giovanile dilettantistico, il Renato Curi di Pescara, è stato molto importante per me. Se oggi sono dirigente lo devo ai valori imparati in quel contesto”.