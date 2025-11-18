Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?

Trentanove squadre hanno già conquistato il pass per il Mondiale 2026,. Saranno in tutto 48 le Nazionali partecipanti alla manifestazione iridata "allargata" che si terrà la prossima estate in Canada, Messico e USA. In questo focus scopriremo tutto quello che c'è da sapere sulle qualificazioni ancora in corso; ci sono 9 posti disponibili, di cui 3 saranno assegnati stanotte nella zona CONCACAF e sei - gli ultimi - con i playoff di marzo: 4 sono destinati all'Europa, 2 alle vincitrici degli spareggi intercontinentali.

SQUADRE QUALIFICATE

Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA

UEFA (12 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Scozia, Austria

CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal

AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita

CONCACAF (0 su 3)

OFC (1 su 1): Nuova Zelanda

PLAYOFF (0 su 6)

QUALIFICAZIONI IN CORSO

CONCACAF (3 posti sicuri da assegnare)

Tre gironi, le prime si qualificano per il Mondiale. Attualmente in testa ci sono Suriname (Gruppo A), Curaçao (Gruppo B) e Honduras (Gruppo C), mentre le migliori seconde sono Giamaica e Panama e attualmente andrebbero agli spareggi intercontinentali. In corsa ci sono anche Haiti (ad oggi la peggiore delle seconde), Costa Rica, Guatemala e Trinidad e Tobago.

PLAYOFF UEFA (4 posti da assegnare)

Tutte le seconde dei 12 gironi disputeranno gli spareggi continentali insieme alle quattro vincitrici dei gruppi della UEFA Nations League 2024-2025 meglio piazzate tra tutte quelle che non hanno raggiunto le prime due posizioni del proprio gruppo. Saranno sorteggiati quattro differenti percorsi di spareggio, ognuno dei quali prevede una semifinale e una finale, entrambe in gara secca e da disputarsi a marzo. Le quattro vincitrici delle finali accederanno al Mondiale.

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

SPAREGGI INTERCONTINENTALI (due posti da assegnare)

Due squadre della CONCACAF, una dell'AFC, una della CAF, una della CONMEBOL e una dell'OFC si sfideranno nel torneo che si svolgerà a marzo 2026 durante la finestra internazionale (23-31 marzo).

CAF

La Repubblica Democratica del Congo ha vinto gli spareggi battendo in finale la Nigeria ai rigori e accede agli spareggi intercontinentali.

AFC : l'Iraq ha vinto lo spareggio continentale battendo gli Emirati Arabi Uniti e accede agli spareggi intercontinentali

CONMEBOL

Bolivia (settima nel girone unico sudamericano) giocherà gli spareggi intercontinentali.

OFC

Nuova Caledonia (sconfitta dalla Nuova Zelanda nella finale continentale) giocherà gli spareggi intercontinentali.

CONCACAF

Le due migliori seconde dei tre gironi accedono agli spareggi intercontinentali.