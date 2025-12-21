Atalanta, Hien: "Vittoria in trasferta mancava da tanto"
Il suo gol decisivo ha regalato i tre punti all'ultimo respiro per l'Atalanta. Ecco le dichiarazioni di Isak Hien ai microfoni di DAZN: "Non vincevamo in trasferta da tanto tempo, era importante vincere. Era difficile avere il ritmo giusto, nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. Manca ancora tanto in campionato, pensiamo partita per partita".
