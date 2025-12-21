Alcione Milano, Cusatis: "Arrabbiato per l'approccio, poi ripresa ma non è bastato"

Weekend amaro per l'Alcione Milano, avendo rimediato una sconfitta per 2-0 sul campo dell'Albinoleffe. A fine partita, il tecnico Giovanni Cusatis ha commentato così tale passo falso: "Sono un po’ arrabbiato per l’approccio dei primi venti minuti: abbiamo subìto un gol evitabile su una palla lenta e poi il raddoppio in contropiede perché eravamo troppo aperti. In partite così complicate contro squadre che giocano uomo a uomo, andare sotto rende tutto più difficile. Quel gol iniziale ci ha un po’ tagliato le gambe e ha condizionato la prima parte di gara, in un match che è rimasto comunque molto combattuto ed equilibrato".

"Dopo le difficoltà iniziali - prosegue il mister della compagine milanese - abbiamo ripreso a fare le nostre cose e nel secondo tempo la squadra ha espresso un calcio di alto livello, mettendo in seria difficoltà l’Albinoleffe. Purtroppo ci sono giornate in cui, nonostante gli sforzi, non riesci a ribaltarla. Venivamo da due sconfitte e volevamo un risultato diverso, ma resta la prestazione della ripresa in una partita tosta e maschia".