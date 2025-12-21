Live TMW Genoa, Colombo: "Se faremo prestazioni ci toglieremo grandi soddisfazioni tutti"

23.10 - Al termine del match contro l'Atalanta, l'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com

23.27 - Inizia la conferenza stampa di Lorenzo Colombo.

La gara di oggi?

"C'è bruciato anche la sconfitta in Coppa Italia. Oggi abbiamo dimostrato lo spirito che abbiamo e chi siamo. Se da qui in avanti faremo queste prestazioni ci toglieremo grandi soddisfazioni tutti".

Anche in 10 il Genoa ha avuto le occasioni migliori. Una l'hai avuta tu.

"Eravamo vivi. E' stata una grande partita da parte nostra. Siamo stati bravissimi in tutte le corse a sacrificarci e abbiamo avuto le migliori occasioni. Dobbiamo migliorare, io in primis. Abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare. Siamo nella zona calda".

Come si fa a gestire emozioni così contrastanti?

"Continuando a fare quello che stiamo facendo. Il mister ci ha dato questo atteggiamento che lui aveva in campo da calciatore e noi facciamo di tutto perché vogliamo lottare per lui e per questa maglia. Ripartiamo già da ora con la testa alla prossima gara. Ci sono punti in palio che sono troppo importanti".

Leali e Sommariva?

"Siamo vicini a Leali. Oggi è successo a lui, la prossima volta succederà ad un altro. Non è un problema, è un ragazzo eccezionale. E' sempre il primo che arriva il campo. E' come se non fosse successo nulla. Siamo contenti per la prestazione di Sommariva perché un ragazzo eccezionale, l'anima del gruppo".

23.39 - Termina la conferenza stampa di Lorenzo Colombo.