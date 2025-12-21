Atalanta, Palladino: "Un mese fa sembrava impossibile stare sulla sinistra della classifica"

Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Siete tornati nella parte sinistra della classifica. L'aspetto negativo è il fatto che in 10 contro 11 si è fatta troppa fatica?

"Sono d'accordo con l'analisi. Sicuramente oggi è stata una partita sporca, dove non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica, soprattutto nel primo tempo, merito anche del Genoa. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, non era facile oggi, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. I tre punti sono importantissimi per dare continuità, dare un senso alla nostra classifica. Continuiamo a scalare una montagna: un mese fa sembrava incredibile tornare nella parte sinistra della classifica".

Cos'è successo dopo il rosso a Leali?

"Succedeva anche a noi quando giocavamo, che quando una squadra era in inferiorità numerica subentrava un certo senso di rilassamento, un errore da non fare. Non è stato facile sbloccare questa partita, l'abbiamo vinta con un piazzato. Non credo ci sia stato disordine alla fine, abbiamo solo cambiato sistema passando al 4-2-3-1, cercando di aprire e andare per corsie laterale. Abbiamo fatto bene e poi l'abbiamo sbloccata da un piazzato".