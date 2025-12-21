Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"

Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 15:18Serie A
Tommaso Bonan

"La vittoria e le cose positive che ti porta ti donano energia e fiducia. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi deve giocare questa finale". Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, a spronare il suo Napoli è direttamente Antonio Conte in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali): "A livello energetico abbiamo recuperato. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto. E sarà sempre così".

Il tecnico del Napoli, oltre ai temi legati alla finale di Riyadh contro il Bologna, fa però un quadro anche della situazione generale della squadra. Parlando in modo chiaro e senza giri di parole: "Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa visto che sono entrati nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere".

C’è il rischio che il Bologna abbia più fame del Napoli? Risponde così infine Conte: "Se così fosse, sarebbe un limite nostro. Devono dimostrare di essere migliori di noi. dovremo almeno pareggiare la loro voglia di vincere”.

Articoli correlati
Vigilia della gara col Bologna. Cronache di Napoli: "Conte sfida il tabù finali.... Vigilia della gara col Bologna. Cronache di Napoli: "Conte sfida il tabù finali. C'è Buongiorno"
Allegri-Conte, il non caso della stretta di mano: la ricostruzione Allegri-Conte, il non caso della stretta di mano: la ricostruzione
Napoli, Conte: "Dimostrato che volevamo la finale. Lukaku? E' importante recuperarlo"... Napoli, Conte: "Dimostrato che volevamo la finale. Lukaku? E' importante recuperarlo"
Altre notizie Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero... Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio... Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino... Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"... Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1' Probabili formazioniSerie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Pisacane: "Due punti persi, spiace perché nelle ultime gare in casa ne abbiamo buttati... Pisacane: "Due punti persi, spiace perché nelle ultime gare in casa ne abbiamo buttati 4"
Sofia Goggia trionfa nel Super G e svela lo scambio di messaggi con Gasp: "Il dolore... Sofia Goggia trionfa nel Super G e svela lo scambio di messaggi con Gasp: "Il dolore di oggi..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.1 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.2 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.3 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.4 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.5 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.6 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
Immagine top news n.7 Le quattro sconfitte che inchiodano la Roma. La Champions dipende da Massara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Immagine news Serie A n.2 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Immagine news Serie A n.5 Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.5 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, Miramari: "Interverremo sul mercato per rinforzare tutti i reparti, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?