Stramaccioni: "Paratici-Fiorentina? Da fuori non si vede quanto è importante la società"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni commenta così l’arrivo, che sembra ormai imminente, di Fabio Paratici alla guida dell’area tecnica della Fiorentina:
“È difficile a volte spiegare all’esterno quanto può essere importante avere una spina dorsale societaria importante - ha esordito -. È davvero fondamentale. Nessuno scudetto, nessuna coppa, nessuna salvezza è mai arrivata senza societaria solida”.
Oggi intanto i Viola hanno conquistato la prima vittoria in campionato, battendo per 5-1 l’Udinese. Assieme a Paratici potrebbe arrivare in Viola anche Leonardo Gabbanini, osservatore con cui ha lavorato anche ai tempi del Tottenham.
