Fullkrug al Milan, ci siamo quasi. Le cifre dell'operazione e lo stipendio con i rossoneri

Il Milan vuole regalare prima possibile il nuovo centravanti a Max Allegri e ormai da qualche giorno il cerchio si sta stringendo attorno alla figura del tedesco Niclas Fullkrug (32 anni), esperto tedesco che gioca in Inghilterra, con il West Ham, ed è alla ricerca di una nuova sfida professionale.

Il trasferimento di Fullkrug dal West Ham al Milan è in avanzato stato di definizione, siamo arrivati alle battute finali. Il classe 1993 non sarà tesserabile in tempo per averlo a disposizione per la trasferta di Cagliari, ma avrà comunque modo di mettersi sin da subito a disposizione del suo nuovo allenatore Allegri. In questo primo scorcio di stagione a Londra, il tedesco ha toccato il campo per soli 413 minuti, divisi in 8 presenze, senza segnare.

Fullkrug si appresta a lasciare il West Ham e approdare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma quali sono le cifre dell’operazione? Secondo il portale specializzato MilanNews.it, l’acquisto del 32enne tedesco, nel caso in cui l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo venisse attivata dai dirigenti rossoneri, costerebbe 13 milioni di euro. Sarà poi il Milan a coprire l’ingaggio di Fullkrug, riconoscendogli lo stesso stipendio che avrebbe percepito con gli Hammers da qui al termine della stagione: 1,5 milioni di euro.