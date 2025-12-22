Costacurta convinto da Openda: "Più adatto anche di Vlahovic alla Juventus"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Alessandro Costacurta, ha parlato dagli studi di Sky Sport della Juventus di Luciano Spalletti, che ieri ha avuto la meglio sulla Roma.

Queste le sue parole: "Se può davvero credere allo Scudetto? Credo che abbia la fiducia per pensare di poterli raggiungerli. Anche per la testa? Se continuano così potrebbero. Non penso possa lottare per lo Scudetto, ma là davanti non è che corrano

Sull'utilità di Openda: "Se è quello più adatto e quello che serve di più alla Juventuts? Beh, è quello che serve di più praticamente a quasi tutte le squadre. Che creano quello spazio dove Yildiz e Conceicao riescono ad inserirsi e ad inventare. Fra i tre attaccanti c'è una bella differenza, Openda è quello più adatto a questa squadra. Più anche di Vlahovic? Per me sì. Openda e David sono completamente diversi".