Mandragora capocannoniere della Fiorentina, uscito per infortunio: non sembra preoccupante
Bella vittoria per la Fiorentina, che si impone con un rotondo 5-1 nei confronti dell'Udinese e ottiene così il primo successo nel cammino in questa Serie A, alla 16^ giornata. A inizio secondo tempo il centrocampista Rolando Mandragora, che tra l'altro era un ex della partita, ha dovuto lasciare il campo per via di un infortunio e qualcuno si è già preoccupato, vista l'incidenza del suddetto in zona gol per la Fiorentina.
Come riporta DAZN, la Fiorentina ha rassicurato sulle condizioni dell'attuale capocannoniere della stagione viola: per Mandragora si tratterebbe di un semplice affaticamento da valutare giorno per giorno, ma niente di grave. Mandragora come detto sarà valutato più attentamente nelle prossime ore ma per ora non c'è preoccupazione.
A proposito della prolificità di Mandragora con la Fiorentina, il portale Opta evidenzia un dato: nel 2025 solamente Scott McTominay del Napoli ha segnato più gol del classe '97 viola, 14 gol contro 12. Per far capire quanto segni Mandragora, però, basti pensare che ha lo stesso numero di reti fatte, considerando tutte le competizioni, di Calhanoglu dell'Inter.
