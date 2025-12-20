Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Ternana e Napoli strappano il pass per i quarti di finale della Coppa Italia femminile. Le azzurre passano 3-1 con il Sassuolo, mentre le Fere si sono imposte 2-1 con il Como. Domenica il resto del programma con due gare – Cesena-Juventus e Parma-Lazio – che si giocheranno negli stadi principali delle due società ovvero il Manuzzi e il Tardini. Diverse le sfide fra squadre di Serie B e Serie A, oltre a quella che si disputerà in Romagna. La Roma infatti andrà a fare visita al Lumezzane, mentre la Fiorentina sarà impegnata nel derby dell’Appennino contro il Bologna, infine l’Inter sfiderà il Como 1907 (la società dei fratelli Hartono).
COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE
Sabato 20 dicembre
Ternana Women-Como Women 2-1
Napoli Women-Sassuolo 3-1
Domenica 21 dicembre
Ore 13.30
Lumezzane-Roma
Ore 14.30:
Cesena-Juventus
Genoa-Milan
Bologna-Fiorentina
Parma-Lazio
Como 1907-Inter