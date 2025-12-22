Tra i fan di Scott McTominay c'è anche l'attore Timothee Chalamet: "È fantastico"

Scott McTominay ha strabiliato molti per quanto è stato capace di fare nel Napoli, ma in pochi avrebbero potuto pensare che tra i suoi fan ci sia il celebre attore hollywoodiano Timothee Chalamet, di nazionalità franco-statunitense.

Lo ha rivelato lo stesso Chalamet, nel corso di un'intervista rilasciata con BBC Scotland: "Me l’hanno detto all’ultimo secondo che eri scozzese (il giornalista, ndr) e ormai era troppo tardi! Ho provato a prendere un pennarello e cancellare questa scritta (sulla maglia, ndr) ma mi scuso", ha detto nel siparietto iniziale.

Poi Chalamet si è addentrato anche nell'argomentazione calcistica: "Non sosterrò l’Inghilterra al Mondiale. La mia lealtà va in qualche modo a due paesi, nessuno dei quali è l’Inghilterra. Uno è la Francia, l’altro è gli Stati Uniti. McTominay è fantastico! Guarderò anche la Scozia, buona fortuna a voi ragazzi. Sarà incredibile, non vedo l’ora".