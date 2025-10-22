Si preannuncia il pienone per Torino-Genoa, già raggiunta quota 20mila spettatori
Prosegue la prevendita per lunch-match di domenica
(ANSA) - TORINO, 22 OTT - In casa Torino si è riacceso l'entusiasmo dopo la vittoria contro il Napoli campione d'Italia e i dati del botteghino lo confermano. Come comunicato dal club di via Viotti sui propri social, è stata raggiunta quota 20mila spettatori per la sfida contro il Genoa, la seconda di fila all'Olimpico Grande Torino, in programma domenica alle 12.30. La squadra di Baroni cerca il secondo successo consecutivo, mentre la società ricorda le promozioni: biglietti adulti a partire da 25 euro, mentre gli Under14 pagheranno cinque euro e gli Under 18 15 euro. (ANSA).
