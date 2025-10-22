TMW La Roma si allena prima del Viktoria Plzen: assente solamente Angelino

La Roma si sta allenando agli ordini di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Viktoria Plzen, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. La gara assume un valore significativo dopo la sconfitta da parte dei giallorossi contro il Lille all'Olimpico, che obbliga Svilar e compagni a fare bottino pieno per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il tecnico può dirsi soddisfatto perché, come raccolto da TMW, tutta la rosa era regolarmente presente, eccezion fatta per Angelino, che è ormai out da tempo a causa di un virus, che gli ha provocato una forte bronchite asmatica. Domani non saranno a disposizione neanche Devis Vasquez e Tommaso Baldanzi, che non sono stati inseriti dalla Roma all'interno della lista UEFA e non prenderanno dunque parte al match.

Come annunciato anche da Gian Piero Gasperini, Bryan Cristante e Evan Ndicka riposeranno. L'allenatore di Grugliasco ha spiegato nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport che, avendo giocato finora praticamente tutti i minuti in stagione, ha ritenuto opportuno permettere loro di allenarsi regolarmente nel corso della settimana per fargli raggiungere una condizione ottimale in vista del prossimo impegno di Serie A contro il Sassuolo di Fabio Grosso.