Atalanta, Juric: "Da fuori si è creato un ambiente negativo, da parte nostra molta sicurezza"

Dopo il successo in extremis sul campo dell'Olympique Marsiglia, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali della società: "Sono felice perché tante volte quest'anno abbiamo fatto grandissime prestazioni dove pareggiavamo. Mancava qualcosa. Stasera potevamo chiuderla prima, abbiamo avuto tante occasioni, il rigore. Questi episodi alla fine sono bellissimi, Lazar è stato bravo e siamo tutti felici e contenti".

Cosa ha pensato quando Rulli ha parato il rigore, l'arbitro non ha convalidato il gol?

"Uno pensa che in quel momento va male ma io vedo che c'è una grande squadra con un lavoro fatto bene durante la settimana con tanta voglia. Da fuori si è creato questo ambiente negativo ma invece da parte mia e della squadra c'è molta sicurezza in noi e in quello che stiamo facendo".

E poi è arrivato questo gol di Samardzic.

Devo dire che Lazar ha fatto un inizio di stagione favoloso, è finito in panchina per 'colpa' di De Ketelaere, si è ripreso mentalmente. Sa che può essere importante per 10-15 minuti, giocherà anche tanto dall'inizio, e ha fatto un gol di fiducia. Uno non fa gol così a caso".

Che Atalanta abbiamo visto?

"Volevamo dimostrare che la partita a Udine è stato un caso isolato. Noi siamo un altra cosa e stasera lo abbiamo visto".