Union Brescia, Fogliata: "Quest'anno si percepisce un clima diverso, si respira tutt'altra aria"

Andrea Piras
Oggi alle 09:04Serie C
Intervenuto ai microfoni di Teletutto, il centrocampista dell'Union Brescia Riccardo Fogliata ha parlato del momento della formazione lombarda: "Quest’anno si percepisce un clima diverso - riporta il Giornale di Brescia - si respira tutt’altra aria. Si sente di più l’affetto dei tifosi, anche in città. E questo ti fa lavorare sereni. Siamo una squadra unita e con i tifosi c’è un bel mix. E io mi sento a mio agio quando entro in campo.

La nostra arma vincente a Trieste è stata proprio l’unione. Con un solo obiettivo comune: la vittoria. Il rigore che hanno reclamato loro nel finale dove io ero protagonista? Ad inizio azione ci tiravamo un po’ la magia entrambi, ma quando Silvestro è entrato in area non l’ho proprio toccato e l’ho detto anche ai compagni di stare sereni… È stato un bell'inizio in un periodo in cui ci sarà da soffrire. Ma non abbiamo avuto paura e, da grande squadra, siamo andati a prenderci, pur soffrendo, i tre punti.

Mister Diana? Trasmette entusiasmo, ma anche serenità. Ci chiede grinta e cuore e noi facciamo di tutto per accontentarlo. Svincolati in attacco viste le assenze? Su questo aspetto non temo problemi: starà a noi, in caso arrivi qualcuno, integrarlo al meglio".

