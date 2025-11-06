Annuncio atteso ma non arrivato: oggi Rossi saluta il Foggia ufficialmente? Chi al suo posto?

Un mercoledì, quello trascorso, sicuramente molto delicato per il Foggia, e non solo per i risultati che stentano ad arrivare. Come infatti ormai noto, nella giornata di ieri mister Delio Rossi, assieme al suo staff, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni al presidente Nicola Canonico, che le avrebbe accettate senza alcun problema, tanto che le parti si sarebbero immediatamente messe a lavoro per risolvere consensualmente il contratto sottoscritto lo scorso 19 luglio; all'accordo raggiunto, avrebbe fatto seguito il comunicato del club. Che non è però arrivato, non ieri.

Probabilmente arriverà oggi, alla base della decisione di Rossi sembrano essere i rapporti non idilliaci con Canonico, e niente appare sanabile, ma viene comunque da chiedersi perché appunto non sia stato reso noto il tutto. Mancato accordo per la risoluzione? Semplice rimando alla giornata odierna? Difficile da una risposta, ma la certezza sembra ormai essere quella di non vedere più Rossi in panchina.

Chi al suo posto? Altra domanda cui è al momento complesso rispondere. Certamente la situazione societaria non brillantissima non aiuta, e la classifica è un ulteriore deterrente: penultimo posto con il solo Siracusa a seguire, e 10 punti collezionati in 12 gare. Difficile convincere qualcuno a sposare quasi a scatola chiusa il progetto. Specie perché, chi magari arriverà, vorrà garanzie in vista del prossimo imminente mercato. Quali sarebbero, in questo caso, le risposte del club?