Anche per "l'esterno", al via l'era Donadoni: oggi lo Spezia presenta il tecnico alla piazza

È stato ufficializzato due giorni fa e ha già diretto degli allenamenti, ma quest'oggi in casa Spezia verrà ufficialmente presentato mister Roberto Donadoni, chiamato dalla formazione ligure a sostituire Luca D'Angelo, con la squadra che ha faticato a trovare la svolta auspicata e si trova nei bassifondi della graduatoria. Sarà anche giornata di conferenza pre partita, perché l'esordio del neo allenatore bianconero è prossimo: domani, infatti, le aquile inaugureranno la 12ª giornata del campionato di Serie B. Avversario di turno, il Bari.

Non un cliente semplice, ammesso mai ce ne siano in categoria, specie poi per un esordio dopo cinque anni di stop. L'ultima avventura in panchina di Donadoni, infatti, è da ricercare nell'anno segnato dalla pandemia globale Covid-19, il 2020: allora il mister allenava in Cina, lo Shenzhen, ma fu esonerato l'11 agosto. Ancora più remota la sua ultima avventura in Italia, da ricercarsi nella stagione 2017-2018, quando guidava il Bologna: al temine dell'annata venne esonerato e rimpiazzato dall'attuale trainer del Palermo Filippo Inzaghi.

Una sorta di scommessa, quindi, quella in atto dalla proprietà e dalla dirigenza ligure, e solo il tempo potrà chiaramente dire se hanno avuto o meno ragione. Di sicuro, la strada per adesso non è in discesa...