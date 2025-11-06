TMW Lerda sulla Serie B: "Molto bene il Modena, ma ci sono altri tre club molto interessanti"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A tu per tu', Franco Lerda, ex tecnico di Potenza, Crotone e Vicenza, ha fatto le carte al campionato di Serie B:

"E' sempre un terno al lotto. Alcune squadre hanno avuto qualche intoppo, altre viaggiano. E' il solito campionato incerto, combattuto. Vedremo al giro di boa quale sarà la situazione. Il Modena sta facendo molto bene, Monza, Venezia e Frosinone sono piazze importanti. E' una B sempre interessante".

Lei pronto a tornare in pista?

"Ho avuto dei contatti, qualche approccio. Sono pronto e carico per tornare".