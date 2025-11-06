Vlahovic è diventato indispensabile per la Juve: ora si pensa al rinnovo

La Juventus è già proiettata al derby di sabato alle 18 e Luciano Spalletti dovrà capire se c’è qualche giocatore che deve rifiatare. In particolare, resta da valutare come sta Dusan Vlahovic, che ha avvertito un fastidio al flessore, anche se la sensazione è che non si tratti di nulla di grave. In ogni caso, Spalletti ha a disposizione diversi attaccanti, tra cui David e Openda, che eventualmente potrebbero giocare al posto di Vlahovic. Il tecnico di Certaldo, però, avrà la possibilità di verificare le condizioni dei suoi ragazzi nelle sedute di oggi e di domani. Spalletti è consapevole che le sfide di Champions League portano via molte energie, sia a livello mentale che fisico. Per questo motivo, è lecito attendersi delle novità di formazione.

Il punto sugli infortunati.

In questo momento, il reparto della Juventus maggiormente in emergenza è la difesa. Infatti, Spalletti non ha mai avuto a disposizione Bremer, Cabal e Kelly. L’inglese non dovrebbe farcela nemmeno per il derby di sabato, ma dovrebbe rimettersi in vista della ripresa del campionato dopo la pausa. Kelly dovrebbe rientrare per il match contro la Fiorentina. La sfida contro i viola è l’obiettivo anche di Juan Cabal. Il colombiano si è fatto male nella gara del 1º ottobre contro il Villarreal, rimediando una lesione di medio grado. Cabal vorrà sfruttare la pausa per poter tornare a lavorare in campo e spera di farcela proprio per il match contro la Fiorentina. La Juventus, però, non correrà alcun rischio e Cabal sarà a disposizione solo quando sarà al 100% della forma.

Per rivedere Bremer, invece, ci vorrà un po’ più di tempo. Il brasiliano è alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio per risolvere il problema al menisco. Bremer punta a essere in campo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. In particolare, il numero 3 bianconero potrebbe tornare per il 7 dicembre, giorno della sfida tra Juventus e Napoli. Perciò, contro il Torino, la difesa bianconera avrà ancora gli uomini contati. L’impressione è che Spalletti andrà avanti con la linea a tre formata da Kalulu, Gatti e Koopmeiners, con Rugani inizialmente in panchina.

Futuro di Vlahovic ancora da scrivere.

In estate, la Juventus pensava di cedere Dusan Vlahovic, vista la scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2026. Ma né ai bianconeri né al giocatore è arrivata la proposta giusta. Perciò Vlahovic è rimasto a Torino e, grazie alle sue prestazioni, si è ripreso un posto importante nella Juventus. Adesso, con l’addio di Tudor e l’arrivo di Spalletti, DV9 si è ripreso la titolarità. Vlahovic ha giocato tre partite di fila da titolare e il suo contributo è stato fondamentale per la Juventus. Il bomber serbo sembra essere anche uno dei leader della squadra, e il suo apporto si è fatto sentire anche in questo senso.

Ora resta l’interrogativo su quello che sarà il futuro di Vlahovic, ma Spalletti ha aperto a una sua possibile permanenza. Anche lo stesso Chiellini ha sottolineato che la porta della Juventus per DV9 non è chiusa. Dunque, non è da escludere che, a tempo debito, le parti si parlino per un possibile prolungamento. Vlahovic, in merito alla questione rinnovo, non si è espresso e ha spiegato che il suo pensiero è legato solo al presente e agli impegni in campo con la Juventus. Perciò questa è una partita ancora tutta da scrivere, il cui risultato non sembra essere scontato: solo il tempo darà il suo verdetto definitivo.