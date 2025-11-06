La passione argentina di De Rossi è la grande occasione di Valentin Carboni

Otto partite giocate, due ruoli diversi, trecentoventidue minuti complessivi, due cartellini gialli, nessun assist, nessun gol. L'inizio dell'avventura al Genoa in Serie A di Valentin Carboni non è stato memorabile, seppur l'inizio avesse fatto ben sperare, in Coppa Italia: 3-0 al Vicenza e subito un gol per l'argentino che contro l'Empoli non è riuscito però a bissare. In campionato no, nella gestione di Patrick Vieira ha trovato sempre meno spazio e la sua crisi e mancanza di crescita è stata perfettamente rispecchiata dalla stagione del Genoa.

Daniele De Rossi, nuovo allenatore del Grifone, è sempre e da sempre estimatore del futbol argentino. Tanto da aver coronato uno dei suoi grandi sogni, aver giocato nella liga albiceleste con la maglia del Boca Juniors. Di Carboni, DDR non ha mai parlato, non s'è mai espresso, ma c'è da immaginare che il barbuto neo allenatore del club di Dan Sucu, non veda l'ora di scoprirne le potenzialità. Carboni ha giocato a destra, da freccia della fascia, oltre che da trequartista ma è dietro la punta, nel 4-2-3-1, che Valentin da Buenos Aires può dare i frutti migliori.

Anche perché la trequarti è ricca di talento, il club costruito dall'ex ds Marco Ottolini ha potenzialità non ancora sfruttate. Tra i talloni d'achille e problemi non risolti, quello di un 9 che fatica a ingranare. Però Carboni ha qualità, le ha elogiate Lionel Messi, le riconosce Lionel Scaloni ct dell'Albiceleste e non sono certo gli ultimi arrivati. Sicché starà prima di tutto al giocatore ma anche a De Rossi valorizzarle al meglio.