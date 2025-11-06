Champions League, tutti gli MVP della giornata 4: ci sono Tonali, Samardzic e C. Augusto

La quarta giornata della UEFA Champions League 2025/26 ha regalato spettacolo, emozioni e prestazioni individuali di altissimo livello. Come di consueto, la UEFA ha assegnato i premi "Player of the Match" ai protagonisti assoluti di ciascuna sfida.

Martedì, Mikel Merino ha guidato l’Arsenal con una prova da leader nella vittoria per 3-0 sullo Slavia Praga, mentre Robin Koch è stato decisivo nel mantenere inviolata la porta dell’Eintracht a Napoli. Giuliano Simeone ha trascinato l’Atletico nel 3-1 contro l’Union Saint-Gilloise, e Folarin Balogun ha regalato i tre punti al Monaco. Tra le prestazioni più brillanti spiccano quelle di Alexis Mac Allister, match winner di Liverpool–Real Madrid (1-0), e di Manuel Neuer, protagonista assoluto nel 2-1 del Bayern sul PSG. Chiusura con Xavi Simons, autore di un’eccezionale doppietta nel 4-0 del Tottenham sul Copenhagen, e Pedro Gonçalves, fondamentale nel pareggio dello Sporting contro la Juventus.

Ieri, invece, il grande protagonista è stato Victor Osimhen, autore di una tripletta nello 0-3 del Galatasaray ad Amsterdam che lo porta in vetta alla classifica marcatori. Phil Foden ha incantato con una prestazione dominante nel 4-1 del Manchester City sul Borussia Dortmund, mentre Sandro Tonali ha illuminato Newcastle–Athletic con una gara completa. Riconoscimenti anche per Carlos Augusto (Inter), Lazar Samardžić (Atalanta) e Ibrahim Maza (Leverkusen), simboli di una settimana in cui il talento europeo ha brillato in ogni angolo del continente.