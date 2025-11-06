Amoruso avverte la Roma: "A Ibrox basta poco per accendersi. Gasp chiede tanto in campo"

Impegno insidioso questa sera per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo alle 21 a Glasgow contro i Rangers per il match valido per la fase "campionato" di Europa League. Ma che ambiente troveranno ad Ibrox? Lo ha chiesto l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport a Lorenzo Amoruso: "Rispetto ai miei tempi è un po’ cambiata, visti i risultati disastrosi. Ma è come un fuoco che è lì, sotto la cenere. Basta poco per accendersi.

La squadra si sta riprendendo, la Roma non dovrà permetterle di giocare e fare la partita, altrimenti il pubblico potrà dare una mano importante. Se invece la Roma detterà subito legge, allora sarà diverso. I tifosi dei Rangers vogliono vedere sudore e corsa, ma sono anche sportivi, sanno applaudire l’avversario".

L'ex giocatore si è poi concentrato su cosa gli piace e cosa non gli piace della formazione giallorossa allenata da Gian Piero Gasperini: "Forse Claudio Ranieri aveva già inculcato un metodo di lavoro importante, tutti i giocatori si sono messi a disposizione, anche in discussione. Gasperini lavora tanto: io sono stato suo compagno alla Vis Pesaro, dove lui era anche capitano. Era già allenatore in campo, ci chiedeva tanto da compagno figurati da allenatore. Non mi piace invece il mercato che è stato fatto, non penso sia funzionale a ciò che voleva il tecnico".