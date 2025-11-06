Risultato indigesto ma compleanno risollevato da un baby tifoso. Il sabato di Fulignati dell'Empoli

La gara contro la Virtus Entella non è stata delle più esaltanti, è arrivata la sconfitta per 1-0, ma in casa Empoli c'è stato comunque il portiere Andrea Fulignati a compiere gli anni: una data, quella del compleanno, che si non può certo modulare in base al calcio, ma proprio per quelle candeline spente il 31 ottobre c'è stato un bellissimo gesto da parte di un piccolo tifoso azzurro. Hilo, il nome del bambino, ha regalato un pupazzino verde a forma di gnomo all'estremo difensore, corredato da un bigliettino di auguri.

"Ciao Andrea... un piccolo pensiero per il tuo compleanno.

Spero che tu lo abbia passato bene!

Un eroe non ha bisogno di un mantello ma solo di un paio di guanti.

Auguri di buon compleanno, Hilo", il testo che recitava il prima citato bigliettino.

Purtroppo per il piccolo tifoso, come precisa il club nel post social che ha fatto emergere questo bel momento di sport, "non siamo riusciti a regalare a Hilo e a tutti i tifosi azzurri la gioia che meritavano, ma sono proprio questi i gesti che ci riempiono il cuore.

Grazie di cuore, piccolo Hilo".

E adesso, testa alla sfida casalinga di sabato, quando allo stadio 'Castellani' arriverà il Catanzaro.