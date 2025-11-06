TMW Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime

La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli come allenatore del dopo Stefano Pioli. Dopo giornate di discussioni e valutazioni dei diversi profili attualmente senza panchina, la società del presidente Rocco Commisso ha deciso di puntare sull'ex allenatore fra le altre di Venezia e Torino per provare ad uscire da una situazione che col passare delle giornate si è fatta complicatissima.

Nella giornata di oggi, secondo le ultime raccolte, lo stesso Vanoli insieme al suo entourage si vedrà col Torino per formalizzare la risoluzione del contratto attualmente in essere col club granata. E salvo complicazioni, la giornata di domani sarà quella giusta per la firma del nuovo contratto con la Fiorentina che avrà validità per questa stagione più l'opzione legata al raggiungimento di determinati obiettivi per la prossima.

La Fiorentina sta cercando di accelerare per permettere al tecnico di essere in panchina già per la delicatissima trasferta contro il Genoa in programma domenica 9 novembre alle ore 15 a Marassi, scontro fra ultima e penultima della Serie A. Una situazione in divenire che sta prendendo forma proprio mentre la squadra è impegnata a Magonza nella trasferta di Conference League contro il Mainz, con Daniele Galloppa che sta guidando la squadra in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore.