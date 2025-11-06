Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"

L’Olympique Marsiglia affonda sempre più in Champions League. La sconfitta per 1-0 al Vélodrome contro l’Atalanta, in crisi da sei partite senza vittorie, complica pesantemente il cammino europeo dei francesi, ora fuori dalla zona qualificazione con tre k.o. in quattro giornate.

A far infuriare i tifosi non è solo il risultato, ma soprattutto un episodio controverso nel finale. Al 90' minuto, un evidente tocco di mano di Ederson in area bergamasca non è stato sanzionato dall’arbitro spagnolo Sánchez Martínez, che ha lasciato proseguire l’azione. Sul ribaltamento di fronte, Lazar Samardžić ha segnato l’unico gol della serata, condannando l’OM. Nessuna revisione al VAR, una decisione che ha scatenato la furia dei marsigliesi.

A fine partita, il direttore sportivo Mehdi Benatia non ha nascosto la sua indignazione: "Non è naturale tenere il braccio in quella posizione. Il pallone cambia chiaramente direzione, era rigore netto. Poi subiamo il gol che ci condanna, una responsabilità enorme. A Madrid è stata dura da accettare, stavolta è un furto". L’ex difensore ha anche criticato il comportamento degli arbitri, definendoli "arroganti e presuntuosi", atteggiamento che lo ha infastidito più della decisione stessa.

Benatia ha comunque ammesso che la squadra ha deluso e deve voltare pagina: "A Madrid non siamo stati all’altezza, e oggi è accaduto lo stesso. Siamo capaci di fare meglio e ora dobbiamo riprenderci presto: contro il Brest sarà difficile ma vogliamo una vittoria prima della sosta". Il Marsiglia rischia seriamente l’eliminazione: serve una reazione immediata, a partire dalla sfida contro il Brest, per non trasformare la delusione europea in una crisi profonda.