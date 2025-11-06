Roma, Dovbyk deve riaccendere la luce: a secco di gol da oltre un anno in Europa

In spedizione a Glasgow per provare a battere i Rangers in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini ha anche un'altra missione da portare a termine: riaccendere la scintilla di Artem Dovbyk. L'attacco è la chiave di tutto e senza Dybala, Evan Ferguson e Bailey, spetterà a Soulé e al gigante ucraino trascinare la squadra in trionfo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, per l'ex Girona sarà un test ulteriore e dovrà dimostrare di valere per davvero i 40 milioni spesi nell'estate del 2024 per portarlo nella Capitale. Così come per dare una mano al Gasp, in emergenza là davanti. E poi il gol in Europa a Dovbyk manca terribilmente, praticamente da oltre un anno: correva il 24 ottobre 2024, in occasione del successo ai danni della Dinamo Kiev.

La Roma è al primo bivio della stagione e in Europa League intende fare di tutto per evitare i playoff di febbraio, anche se i tre punti in 3 partite non aiutano di certo. Dopo le sconfitte con Lilla e Viktoria Plzen, dunque, la partita di oggi contro i Rangers dovrà portare la svolta in casa giallorossa, a maggior ragione se proveniente da una trasferta ostica e spinosa come quella di Ibrox. Per togliersi qualche macchia di dosso da un cammino europeo che fin qui ha riservato più amarezza.