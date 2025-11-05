Marani: "Per la mia Serie C vorrei più club come l'Ospitaletto: è riferimento per il territorio"

Come si legge sui canali ufficiali del club, nella giornata di ieri, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, insieme all'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, ha fatto visita allo stadio 'Gino Corioni' e successivamente è stato protagonisti della prima convention della stagione 2025-2026 rivolta agli sponsor dell'Ospitaletto Franciacorta; non solo, i due esponenti delle istituzioni calcistica e governativa hanno svolto una riunione nella sede di via Ghidoni con il presidente Giuseppe Taini, i consiglieri, i soci e i dirigenti del sodalizio lombardo.

Nella nota, viene poi detto che "la serata si è spostata successivamente nella cornice elegante del ristorante Il Giardino di Paderno Franciacorta dove si è tenuta la convention «Il calcio incontra l'economia» in cui Marani e Guidesi si sono confrontati con gli sponsor dell'ecosistema Orange. «Vorremmo aumentare gli spazi di condivisione tra i nostri partner affinché si consolidi il network tra le aziende che seguono l'Ospitaletto Franciacorta e si creino nuove sinergie» ha dichiarato Giuseppe Taini Presidente dell'Ospitaletto Franciacorta".

Hanno quindi fatto seguito le parole di Marani: "Le imprese svolgono un'attività sociale fondamentale; nel momento in cui sostengono il calcio, contribuiscono ad accrescere il benessere dei ragazzi e delle famiglie. La Serie C guarda avanti anche sotto questo punto di vista. Il mio obiettivo è avere sempre più club che siano come l'Ospitaletto Franciacorta, ossia società che diventino riferimento per l'economia del territorio, un presidio sociale, che sappiano fare il passo secondo la propria gamba e che valorizzino i giovani".