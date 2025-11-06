Milan, sabato a Parma osservato speciale: i rossoneri puntano Mateo Pellegrino per l'attacco

Osservato speciale sabato in Parma-Milan. La sfida del "Tardini" innanzitutto sarà molto importante per la formazione di Massimiliano Allegri per proseguire la sua corsa alle spalle del Napoli capolista. I rossoneri, che quest’anno non hanno le coppe europee, vogliono provare a dare la caccia alla prossima Champions League ma allo stesso tempo, visto il punto di distacco dalla squadra di Antonio Conte, cercare di cullare il sogno di poter vincere il campionato. E il mese di gennaio sarà orientato in questo senso con un mercato orientato a migliorare l’organico a disposizione.

E qui torniamo alla sfida in terra emiliana in cui campo e mercato si intrecciano. A Casa Milan sono intenzionati a rinforzare il pacchetto offensivo con un giocatore nel mirino dei rossoneri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel prossimo match contro gli uomini di Carlos Cuesta, sarà monitorato l'attaccante gialloblù Mateo Pellegrino. L'argentino figlio d'arte potrebbe essere il profilo cercato dalla società, quel numero nove che al momento manchi ad Allegri.

Nonostante la partenza un po' col freno a mano tirato del Parma, Pellegrino ha comunque firmato l'unico successo emiliano in campionato con una doppietta e nelle 12 gare in cui è stato impiegato ha realizzato cinque reti.