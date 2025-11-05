Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria

Sotto il cielo soleggiato di Bogliasco, come si legge sui canali ufficiali del club, è proseguita quest'oggi - in mattinata - la preparazione della Sampdoria del duo Angelo Gregucci-Lillo Foti in vista della sfida di sabato a Venezia: i blucerchiati saranno infatti impegnati contro gli arancioneroverdi al 'Penzo', nel match valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà il fischio di inizio alle ore 19:30.

Come si legge, "dopo aver tenuto a rapporto la squadra al centro del campo principale del 'Mugnaini', Angelo Gregucci e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle ad alta intensità su spazi diversi. Al termine della seduta e dopo il pranzo in comune, si è svolto il tradizionale incontro di aggiornamento con un membro della CAN: l’arbitro Davide Ghersini della sezione AIA di Genova ha spiegato a squadra e staff le novità riguardo le normative del regolamento e le relative interpretazioni. Quindi partenza in pullman verso Veronello, sede del ritiro anticipato, dove domani, giovedì, la squadra sosterrà una nuova seduta".

Non manca poi una nota all'infermeria. Con il gruppo si sono allenati anche Fabio Depaoli e Alex Ferrari, mentre hanno svolto lavori differenziati di recupero Giorgio Altare, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia. Terapie, invece, per Oliver Abildgaard, Lorenzo Malagrida, Victor Narro.