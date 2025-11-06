6 novembre 2005, ultimo striscione della Fossa dei Leoni. Con 5-1 all'Udinese

Il 6 novembre del 2005, a San Siro, c'è di scena il Milan. Di fronte l'Udinese di Serse Cosmi, con i rossoneri che, da campioni d'Europa quali sono, si impongono senza particolari problemi. Il 4-4-2 disegnato da Ancelotti ha una sorta di quadrilatero a centrocampo, con Kakà che può disimpegnarsi fra le linee di centrocampo e attacco per innescare gli attaccanti, cioè Gilardino e Inzaghi. Rimane a bocca asciutta Pippo, ma due gol li segna proprio l'ex Parma: al venticinquesimo e al cinquantatreesimo, per una partita che finisce 4-0 nella prima frazione e 5-1 nel finale.

Una domenica di festa, ma non per tutti. Perché la storica "Fossa dei Leoni", il tifo organizza della Curva Sud del Milan, è all'ultimo striscione. Forse in quel momento non lo sanno, seppur ci sia odore di disfacimento. Il 15 novembre del 2005 arriverà anche il comunicato ufficiale che ne annuncia la dissoluzione. Questa parte della nota. "Per 37 anni tutti i ragazzi che hanno fatto parte della Fossa dei Leoni hanno condiviso con essa i valori e lo spirito dei fondatori, li hanno portati avanti con passione, con dedizione ed una convinzione ineguagliabile, per tutte le generazione succedutesi e mantenendo tra esse un filo conduttore senza interruzioni di sorta. Queste sono state le nostre fortune, le nostre forze e le nostre conquiste e tutti noi anche oggi, in un giorno che mai avremmo immaginato, dobbiamo essere felici, orgogliosi e fieri d' avervi fatto parte, perchè oggi finisce la storia della Fossa dei Leoni ma rimangono vivi e saldi dentro ciascuno di noi quei valori e quello spirito che sempre ci hanno contraddistinto".

Milan-Udinese 5-1

Marcatori: 25’ e 53’ Gilardino, 37’ Seedorf, 45’ Pirlo, 60’ Iaquinta, 77’ Kakà.

Milan (4-4-2)

Dida; Cafù, Nesta, Maldini, Serginho; Gattuso, Pirlo, Seedorf (65' Jankulovski), Kakà (80' Vogel); Inzaghi (70' Rui Costa), Giardino.

Allenatore: Ancelotti

Udinese (4-4-2)Paoletti; Bertotto, Sensini, Felipe, Candela; Pinzi, Obodo (14’ Motta), Mauri, Muntari (51’ Di Michele); Iaquinta, Di Natale.

Allenatore: Cosmi.