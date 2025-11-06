Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia

Corsa al quinto posto Champions che vede l'Italia ancora fuori dalla possibilità di avere un posto aggiuntivo. Tuttavia la due giorni di Champions, soprattutto il mercoledì, ci ha permesso di fare un passo in avanti grazie ai successi di Inter e Atalanta. C'è una nazione, l'Inghilterra, che sembra già in fuga ma per il secondo posto la corsa è ancora apertissima. E ora le speranze saranno riposte sul giovedì di Europa e Conference League, con gli impegni di Roma (a Glasgow contro i Rangers), Bologna (in casa contro il Brann Bergen) e Fiorentina (in trasferta a Mainz). Il nostro destino passa anche da loro. Questo il quadro attuale:

1. Inghilterra (9 su 9) 9.388

2. Germania (7 su 7) 8.000

- - -

3. Portogallo (4 su 5) 7.800

4. Cipro (3 su 4) 7.750

5. Italia (7 su 7) 7.714

6. Spagna (8 su 8) 7.625

7. Polonia (4 su 4) 7.375

8. Danimarca (2 su 4) 7.125

9. Francia (7 su 7) 6.357

10. Olanda (6 su 6) 5.916

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 14.000

2. Atalanta 11.000

3. Juventus 9.000

4. Napoli 9.000

5. Fiorentina 6.000

6. Bologna 3.000

7. Roma 2.000

Punti totali: 54.000 - Media: 7.714



- - -

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 129.500

2. Bayern Monaco 122.250

3. Inter 121.250

4. Manchester City 115.750

5. Liverpool 113.500

6. Paris Saint-Germain 106.500

7. Borussia Dortmund 95.750

8. Bayer Leverkusen 95.250

9. Barcellona 94.250

10. Arsenal 89.000

11. Atletico Madrid 87.500

12. Chelsea 87.000

13. Benfica 83.750

14. Roma 83.500

15. Eintracht Francoforte 83.000

16. Manchester United 76.500

17. Atalanta 76.000

18. Feyenoord 70.000

19. Brugge 69.750

20. PSV Eindhoven 69.250

24. Fiorentina 66.000

25. Milan 66.000

26. Juventus 62.250

30. Napoli 60.000

33. Lazio 59.000

96. Bologna 17.732

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28

Quattro posti Champions 2027/28

1. Inghilterra 100.227

2. Italia 88.660

3. Spagna 82.578

4. Germania 79.117

5. Francia 71.534

Tre posti Champions 2027/28

6. Olanda 63.866

Due posti Champions 2027/28

7. Portogallo 60.466

8. Belgio 56.550

9. Turchia 46.400

10. Repubblica Ceca 42.300

11. Grecia 39.312

12. Polonia 38.375

13. Norvegia 37.987

14. Danimarca 36.981

15. Svizzera 32.500