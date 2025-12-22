Atalanta, la media punti con Palladino aumenta le chance in ottica Europa

Altro giro, altra vittoria (seppur sofferta). L’Atalanta ritorna al successo in trasferta dopo 2 mesi esatti da quello che fu l’ultimo successo lontano dalle mura amiche (contro il Torino). Certo, contro il Genoa la Dea non è stata esente da errori e soprattutto da una prestazione al di sotto delle aspettative in 11 contro 10 rischiando anche di perdere, ma alla fine il calcio rimarrà sempre un gioco “a somma zero” dove se prima hai incassato poco rispetto a quello che ampiamenti meritavi, dall’altra parte viene restituito il tutto anche nei momenti in cui sono altri a farlo: il gioco del pallone è anche questo, a patto ovviamente (e questo lo ha confermato lo stesso Palladino) che si tenda sempre a migliorare domenica dopo domenica. Tuttavia la domanda sorge spontanea: l’Atalanta riuscirà a rimontare fino alla zona Europa?

Oggi Raffaele Palladino ha conquistato 9 punti in 5 gare di campionato con una media di 1,8 punti a partita: la stessa di Gasperini nel 2017,2019 e 2024 e inferiore soltanto all’anno scorso e al biennio 2019-2021 (che si aggiravano sui 2 punti a gara), e se dovesse mantenerla per le prossime 22 gare arriverebbe a quota 61/62 punti con possibilità concrete di stare, sulla carta, tra il 6° e il 7° posto.. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, tenendo presente che per l’Atalanta la rimonta non è ancora finita.