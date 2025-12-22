Stasera Napoli-Bologna, De Napoli non si sbilancia: "Azzurri favoriti ma solo sulla carta"

E' il giorno della finale di Supercoppa Italiana. Dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter, il Napoli e il Bologna si giocano il trofeo nella notte di Riad. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fernando De Napoli ha presentato la sfida: "La squadra che maggiormente ha messo in difficoltà Conte è stata quella di Italiano - ha esordito -. Un giorno di riposo in più serve ma neanche poi tanto, perché quando scendi in campo, dimentichi la stanchezza".

L'ex azzurro non si sbilancia quando su chi possa alzare al cielo di Riad questo trofeo: "Non lo farei mai - ha proseguito -. Sulla carta, e solo su quella, il Napoli ha più qualità; in realtà, un mese e mezzo fa, con gli stessi interpreti, ha vinto il Bologna".

L'uomo che avrebbe potuto spostare gli equilibri della partita, per De Napoli, non c'è in quanto impegnato in Coppa d'Africa: "Ahimè, non c’è. Perché io ho un debole per Anguissa, calciatore quasi unico nel suo genere. In giro come lui ne vedo pochi, un meraviglioso indemoniato. Lui e Rabiot - ha concluso - per caratteristiche, rientrano tra i miei gusti e li esaltano. Anche perché non esistono più i 10 di una volta".