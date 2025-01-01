Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Udinese dissolve subito l'entusiasmo post Napoli: tutto troppo facile per la Fiorentina

L'Udinese dissolve subito l'entusiasmo post Napoli: tutto troppo facile per la Fiorentina
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:00Serie A
Davide Marchiol

Brutta battuta d’arreso per l’Udinese, che al Franchi si scioglie e perde per 5-1 contro la Fiorentina, con prima vittoria stagionale in campionato per la viola. Si dissolve bruscamente quindi l’entusiasmo nato dopo il successo contro il Napoli, per una squadra che va immediatamente in difficoltà, perdendo ogni cognizione di causa dopo il 2-0 (con uomo in meno) firmato da Gudmundsson ed esponendo il fianco a una goleada che poteva anche avere proporzioni maggiori.

Una sconfitta che brucia ed è difficile da spiegare, con mister Runjaic che sceglie di riconfermare lo stesso undici visto contro il Napoli, cambiando però la postura della squadra, che tiene una difesa più alta cercando di aggredire subito una Fiorentina debilitata dalla difficile situazione di classifica. Dopo i primi buoni minuti però, al primo lancio lungo giusto, la difesa bianconera va in panne e Okoye commette l’ennesima ingenuità di un campionato per ora abbastanza sottotono: uscita disperata fuori area, pallone sul braccio e rosso diretto, con squadra quindi in dieci uomini per praticamente tutta la partita.

La reazione, timida, arriva solo dopo il gol su punizione di Mandragora, poi la giocata di Gudmundsson, che firma il 2-0 al 42’, fa calare il sipario con enorme anticipo sulla prestazione di un’Udinese apparsa sorprendentemente tramortita e che completa l’opera in negativo permettendo con estrema facilità a Ndour di firmare il 3-0 prima di andare negli spogliatoi. I nervi sono a fior di pelle e lo si nota anche nell’atteggiamento di Zaniolo, che prova in tutti i modi a dare la sveglia ai compagni per un tempo intero, finendo poi con l’essere sostituito proprio all’intervallo per evitare che l’eccesso di foga porti a problemi di cartellini vista l’importanza del giocatore per la squadra.

I secondi quaranticinque minuti rappresentano una semplice sfilata per la Fiorentina, con giusto il tempo per un gol di pregevole fattura firmato da Solet. A fine gara arrivano le parole di Nani a nome della società, pesanti dopo una sconfitta di questa portata e una prestazione di così basso livello. Una gara che non può essere derubricata come un mero incidente di percorso e che quindi non può essere dimenticata, dopo la bella vittoria con il Napoli è un’Udinese che scende bruscamente sulla terra e rimette in mostra tutte le sue debolezze, il lavoro da fare a livello caratteriale è ancora tantissimo.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
