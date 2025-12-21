Live TMW Atalanta, Musah: "Bisognava aver pazienza. Sono molto contento della vittoria"

23.03 - Al termine della gara contro il Genoa, il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah parlerà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.04 - Inizia la conferenza stampa di Yunus Musah.

L'espulsione di Leali vi ha messo un po' in difficoltà?

"L'espulsione ha cambiato la partita. Può essere una cosa positiva per noi perché eravamo un superiorità ma il Genoa si è schiacciato in area. Bisognava aver pazienza e alla fine è arrivato il gol".

Il tuo segreto?

"Io sono un giocatore che si allena sempre forte. Dò sempre il massimo. Oggi era una possibilità e volevo dare il massimo. Sono contentissimo che abbiamo trovato la vittoria".

23.06 - Termina la conferenza stampa di Yunus Musah.