TMW Barigelli: "Roma e Juve non le vedo in corsa per lo scudetto. Leao non più indispensabile"

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni TuttoMercatoWeb a margine del Festival dello Sport dicendo la sua sulle prime gare di campionato: "Se mi aspetto sorprese in chiave scudetto? Non dire, io credo che lotteranno Napoli, Inter e Milan, quest'ultima ha il vantaggio di non avere le coppe e un grande allenatore. La Roma può rompere un po' gli schemi per la Champions, ma loro, così come la Juventus, non credo che possano competere per lo scudetto".

Nemmeno con un attaccante da 15-20 gol potrebbe competere la Roma?

"Quest'anno no, non vedo neanche chi possa prendere a gennaio. L'Inter è una squadra fortissima, di gran lunga la migliore del campionato. Se l'anno scorso non ha vinto penso che i demeriti siano anche un po' di Inzaghi. Chivu sta dimostrando di essere un allenatore paziente, che ha mantenuto le cose buone che c'erano e di migliorarle. Bisogna vedere alla lunga perché alcuni dei giocatori più importanti della rosa sono anche in là con gli anni. Il Napoli, invece, ha la Champions, che De Laurentiis vorrebbe recitare da protagonista ma che inevitabilmente toglierà energie. Mi aspetto una stagione divertente".

Per il Milan un passaggio fondamentale può essere il recupero di Leao?

"Leao è importante ma per come ha sistemato la squadra Allegri non è più indispensabile. Nel Milan di Pioli quando Leao non girava, non girava nemmeno la squadra. Oggi il posto, invece, se lo deve guadagnare. Allegri non è uno che regala, è uno che in carriera ha allenato Cristiano Ronaldo".

Clicca sul video per l'intervista completa.