Monza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il ritmo"
Samuele Birindelli, esterno del Monza, parla in conferenza stampa dopo il ko ottenuto oggi contro il Parma in amichevole. Questo quanto raccolto dall'inviato di TMW: “La partenza è stata un po’ a rilento, forse anche perché ci dovevamo ambientare alla Serie B. Spero che a livello di squadra ci sia una consapevolezza che siamo forti e che il campionato è diverso, c’è da combattere ogni domenica. Bisogna sudare la vittoria anche se siamo più forti”.
Un test provante quello di oggi. Avete messo in difficoltà il Parma.
“È stato un bell’allenamento e farlo contro una squadra forte serve a imparare, a tenere alti i ritmi e migliorare anche le giocate da provare in partita”.
Aiuta anche col ritmo?
“Secondo me è stato giusto fare un’amichevole con una squadra di categoria più alta per mantenere i ritmi alti e non quelli delle altre squadre abituate alla Serie B o alla C. Queste ti portano ad abbassare i ritmi, ma noi dobbiamo imporre la nostra idea”.
Contro il Catanzaro una vittoria della svolta?
“Lo spero! Ma lo dirà il tempo. Ci voleva sicuramente per avere fiducia. Anche per i tifosi, che si sono incendiati, ci serve il loro supporto”.
Che partita sarà col Frosinone?
“Anche loro giocano a uomo come il Parma e dunque questa amichevole ci è servita”.
Impatto con la nuova proprietà?
“Solo cose positive”.
Hai giocato dal lato di Lovik e Cutrone. Che giocatori hai trovato?
Cutrone furbo, bravo nell’area di rigore, sa sempre dove casca il pallone, rubandoti il tempo. Lovik è stato un bel test, bella gamba bel piede. Un bel duello su bei ritmi.
