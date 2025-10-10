Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"

“La squadra è partita meglio di quanto mi aspettassi, sono soddisfatto anche se c’è ancora tanto da lavorare”. Il difensore centrale del Padova Carlo Faedo ha parlato così, come riporta Triventogoal.it dell’avvio di stagione in Serie B: “Penso che le prestazioni ci siano e che in questa categoria possiamo starci bene, ma quello che conta davvero sono le vittorie e nelle ultime gare sono mancate nonostante buone prove. Iniziamo sempre bene, ma poi ci facciamo recuperare”.

Il classe ‘99 mette poi l’accento sulla continuità: “Dobbiamo imparare a mantenere il ritmo per tutta la partita e domani in amichevole ci attende una bella prova contro un avversario stimolante (il Koper NdR) in cui provare a mettere in pratica cosa ci chiede il mister in vista della sfida col Catanzaro. - prosegue ancora Faedo - A livello mentale, questa nuova categoria è molto più impegnativa. Serve una concentrazione costante per tutti i novanta minuti. L’anno scorso potevamo permetterci di gestire di più le partite, mentre quest’anno basta un attimo per cambiare tutto. Dobbiamo adattarci alla categoria”.

Il difensore poi si sofferma sulla sua stagione: “Non mi aspettavo di avere tutta questa continuità, sono soddisfatto e grato della fiducia del mister che mi dà anche compiti più offensivi. Nelle prime partite ho spinto molto, perché c’erano le occasioni per lavorare sulle fasce”.