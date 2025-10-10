Roma, il rinforzo di gennaio arriverà in attacco. Sarà un attaccante pronto

Il Corriere di Roma parla dell'incontro avvenuto ieri tra Friedkin e Gasperini, in cui è stato dato uno sguardo già a quel che potrà essere fatto in termini di rinforzi sul mercato di gennaio. Non siamo neppure a metà ottobre, non è logico pensare che una sessione come quella invernale — che quasi sempre vive sulle opportunità da cogliere, magari legate alle problematiche altrui — possa essere programmata con largo anticipo.

Però certamente tutte le parti sono concordi sul fatto che tra due mesi sarà fatto quel che non è riuscito a fine agosto. E dunque che Gasperini possa avere almeno un rinforzo in attacco. Gli altri reparti sono considerati a posto, anche il centrocampo. L’acquisto di gennaio sarà in attacco, ma non è scontato che riguardi la posizione di sinistra del tridente: dipenderà da quel che faranno vedere Bailey, Dovbyk, Ferguson, lo stesso Dybala in termini di continuità da qui in avanti.

Non si può escludere, allora, che Gasperini possa avere un centravanti al posto di un trequartista. Di sicuro cambia il tipo di operazione rispetto ad agosto: non arriverà un prospetto, ma un giocatore pronto, magari anche proveniente dalla Serie A. A gennaio non sono previste cessioni, neppure di Pellegrini.