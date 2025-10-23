Cagliari, seduta in vista del Verona: personalizzato per Mina e altri quattro
Cagliari in campo in preparazione della prossima sfida contro l'Hellas Verona, gara che si giocherà al Bentegodi domenica 26 ottobre alle ore 15. In casa rossoblù c'è grande attenzione in merito alle condizioni di Yerry Mina, infortunatosi nell'ultima sfida contro il Bologna. Il tecnico Pisacane, a tal proposito, aveva così parlato: "Mina ha sentito un fastidio ma dice di essersi fermato in tempo".
Questa la nota dopo la seduta odierna:
"Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center, la squadra prosegue la preparazione alla gara contro l’Hellas Verona, in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. I rossoblù hanno lavorato prima palestra, svolgendo delle esercitazioni specifiche sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: spazio a tecnica e tattica per concludere con una partitella giocata su campo ridotto. Personalizzato per Mina, Di Pardo, Rog, Pintus e Radunovic. Domani, giovedì 23, squadra di nuovo in campo al mattino".
