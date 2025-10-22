Di Canio sulla Juventus: "Openda ha avuto paura di prendersi la gloria, ha fatto un piattino"

Paolo Di Canio ha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, il ko della Juventus sul campo del Real Madrid evidenziando però gli aspetti positivi della gara bianconera:

"Giudizio positivo anche se i tiri sono stati tutti da fuori area ad eccezione di Vlahovic e Openda: quest'ultimo ha avuto paura di prendersi la gloria. Bene il piano tattico, ma lì con una bella palla cattiva si può fare meglio. Poi la Juventus ha fatto la partita che doveva fare, sai che devi subire certe situazioni contro il Real Madrid. Ripeto, l'occasione di Openda poteva portare al pareggio, ha fatto un piattino, magari col Lipsia sarebbe stato più leggero mentre alla Juventus queste palle pesano di più. Detto questo deve essere felice Tudor, anche se questa partita era semplice da preparare. Ora voglio vederlo con le piccole".