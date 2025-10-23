Openda piatto come il suo tiro, Vlahovic arriva stanco: ancora a secco gli attaccanti della Juventus

Fra le pieghe dell'ottima Juventus vista al Santiago Bernabeu nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid ci sono anche alcune considerazioni da fare in merito all'attacco e soprattutto agli attaccanti bianconeri.

Dusan Vlahovic è sceso in campo dall'inizio e si è sbattuto in lungo e in largo, costruendosi una monumentale occasione da gol dopo una sgroppata di 60 metri ma calciando in bocca a Courtois. Forse anche per la fisiologica stanchezza. Poi Lois Openda, subentrato ad una manciata di minuti dalla fine che sparacchia sul portiere belga un'altra occasione extralarge, con un piatto tanto timido quanto inopportuno visto momento storico della partita e posizionamento in campo. Jonathan David, invece, si è visto poco se non per l'assist per il compagno di reparto nel finale. Insomma, un'altra gara che ha visto gli attaccanti della Juventus a secco, sebbene il coefficiente di difficoltà fosse particolarmente elevato. E un punto su cui Tudor dovrà lavorare ancora più duramente.

"Ci è mancato il gol, poi l'abbiamo preso con Vinicius che ha una qualità incredibile. Cosa è mancato sotto porta? Quando non fai gol direi che manca la precisione", ha spiegato il croato. Quindi un passaggio sulla partita di Dusan Vlahovic, per il quale Tudor spezza una lancia: "Dusan è stato a un ottimo livello sotto tutti i punti di vista".